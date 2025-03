Maltempo, oltre 60 persone ancora evacuate e 150 isolati nel Fiorentino

Il Centro Coordinamento Soccorsi ha fornito nuovi aggiornamenti sulle criticità nei Comuni colpiti, emersi nella notte tra il 16 e il 17 marzo.

A Borgo San Lorenzo restano evacuate 24 persone ospitate in albergo. A Barberino di Mugello risultano isolate 30 persone, di cui tre al Monastero del Silenzio e 27 in località Bovecchio, assistite con generi di prima necessità. A Firenzuola otto persone restano isolate in località Pianaccio e Tarabba a causa di una frana sulla SP32, ma senza segnalazioni di criticità. A Marradi le persone isolate sono attualmente 70, ma il numero scenderà a 45 nel corso della giornata grazie agli interventi in corso. Sono 33 le persone evacuate, che hanno trovato autonomamente un ricovero. A Palazzuolo sul Senio risultano isolate due persone presso un agriturismo in località Monti, ma non si segnalano emergenze. A Pontassieve dieci persone rimangono isolate in località Madonna del Sasso, con transito consentito solo tramite sentiero pedonale. A Vicchio sono evacuate 11 persone tra le frazioni Gattaia, Ponte a Vicchio e Villore, mentre 32 persone in località Poggiolino restano isolate in attesa dell'attivazione di una viabilità temporanea nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la viabilità, le autostrade e le strade di grande comunicazione risultano regolarmente percorribili. La Città Metropolitana ha emanato l'ordinanza numero 712, disponibile sul sito istituzionale, che riepiloga le chiusure sulle strade provinciali.

Nel settore ferroviario, RFI ha comunicato la riapertura della tratta Firenze-San Piero a Sieve dopo le verifiche effettuate nella serata di ieri. Rimane invece sospesa la tratta Contea-Londa a causa di movimenti franosi, con l’attivazione di servizi sostitutivi tra Rufina e Contea.

