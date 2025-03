Maltempo, riprende l’attività didattica a 'Il Pontormo' di via Sanzio e all’ITI Ferraris-Brunelleschi

Com'era stato preannunciato anche dal sindaco Alessio Mantellassi, oggi (lunedì 17 marzo 2025) sarebbero stati comunicati gli aggiornamenti sulla sospensione dell’attività didattica all’IIS Il Pontormo di via Raffaello Sanzio e all’ITI Ferraris-Brunelleschi. Da domani, martedì 18 marzo 2025, riprende l’attività didattica in entrambi i plessi di concerto con la dirigenza scolastica e la Città Metropolitana, con alcune variazioni di orario e aule per ‘Il Pontormo’.

IIS IL PONTORMO - A seguito dei lavori di ripristino della sede di via Sanzio, non ancora terminati e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di Città Metropolitana, ecco tutte le informazioni utili: domani, 18 marzo 2025, l’attività didattica nella sede di via Sanzio riprenderà con variazioni di orario e aule. Sono interdette alcune aule al piano primo delle classi 2H, 3C, 4G e le aule a piano terra delle classi 1A, 1H, 1BL, 2A, 4C, come tutti i laboratori e i locali di servizio, compresi i bagni del piano terra.

Le classi 1C e 1 F entreranno alle 9 nel piazzale della scuola di via Sanzio e effettueranno l’attività esterna programmata; le classi 2A, 2B, 3E, 3AS, 3FS, 5A faranno attività motoria in palestra o in aree esterne come da orario consueto; le classi 5BS e 5CS dalle 11 alle 13 saranno impegnate in attività in Auditorium come previsto.

Le classi che non sono state citate seguiranno l’orario e la dislocazione consueta.

Tutte le attività pomeridiane programmate nella sede di via Sanzio verranno svolte, mentre non saranno effettuate le Prove Invalsi per le classi V.

La sede di via Rosselli sarà regolarmente aperta e le lezioni delle classi ivi dislocate riprenderanno come da orario consueto; quella di via Bonistallo sarà regolarmente aperta e le lezioni delle classi ivi dislocate riprenderanno come da orario consueto, invitando a fare grande attenzione agli ingressi e alle zone parcheggio (l’intervallo verrà effettuato solo all’interno del plesso scolastico).

È importante prestare la massima attenzione in ingresso e in uscita, in particolar modo per le uscite poste a piano terra.

Infine al momento la rete internet della scuola risulta non funzionante e sono in corso i lavori di ripristino.

ITI FERRARIS-BRUNELLESCHI – Da domani le lezioni riprenderanno regolarmente anche al ‘Ferraris’, ma rimarranno interdetti a tutti gli studenti i locali del piano terreno, causa lavori di ripristino della sicurezza dei laboratori e dei molti macchinari presenti.

