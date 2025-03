Maltempo Toscana, si attiva la solidarietà online: campagne GoFundMe per aiutare gli alluvionati

Dopo l’alluvione che ha interessato la Toscana nei giorni scorsi si è messa in moto la macchina della solidarietà online.

Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per una coppia di Campi Bisenzio in procinto di traslocare: tutto il mobilio si trovava in garage che però è stato totalmente inondato. “Trovarsi dal vivo in una situazione del genere è un colpo durissimo, sia dal punto di vista morale che materiale”, scrivono gli organizzatori.

Sempre a Campi Bisenzio è stato fortemente danneggiato il rifugio Chico Mendes, dove c’è bisogno di mettere in sicurezza e ricostruire le stalle che ospitano gli animali: “Bisogna evitare - si legge - che i pollai e i ricoveri dei conigli si riempiano nuovamente d’acqua, mettendoli in pericolo”. Al link https://www.gofundme.com/f/gfhc4h-aiutaci-a-ricostruire si può contribuire alla raccolta fondi.

Le piogge hanno causato danni anche fuori dai centri abitati. “Abbiamo dieci ettari distrutti dall’alluvione, con detriti e alberi all’interno delle vigne. È tutto a terra - scrive Cristina Grati dalle campagne di Rufina - e sarà tutto da ripristinare. Abbiamo bisogno di mezzi agricoli che ci permettano di entrare in vigna e aiutarci a salvare tutto ciò che è salvabile”.

La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/villa-di-vetrice-a-rialzarsi-le-nostre-vigne-sono-distrutte

