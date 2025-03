Maxi-ponte di Primavera: la Toscana, principale destinazione rurale 2025

Condensare in pochi giorni quante più attività possibili o prendersi tutto il tempo per assaporare ogni esperienza con calma? In vista del ponte primaverile più lungo della storia - un’occasione perfetta per una vacanza lenta, immersa nella natura - Airbnb, in collaborazione con YouGov, ha condotto un sondaggio1 che conferma la crescente preferenza dei viaggiatori per lo slow tourism, caratterizzato da ritmi rilassati e attività legate al territorio. In particolare, secondo il sondaggio un toscano su quattro (27%) dichiara di voler adottare un ritmo più lento durante le proprie esperienze di viaggio, sia in famiglia che con amici, e la Pasqua 2025 si conferma il momento ideale per farlo.

Oltre il 40% dei toscani sceglie un soggiorno slow nella propria regione

Ma quali sono le mete più ambite per un soggiorno slow nel 2025? Secondo i dati di YouGov, il 43% dei toscani sceglierà di rimanere nella propria regione, approfittando delle meraviglie naturali e culturali della Toscana. Dalle dolci colline della Val d’Orcia ai borghi affascinanti dell’entroterra, questa regione offre un mix perfetto di paesaggi, storia e tradizioni per chi desidera rallentare il ritmo e godersi un'esperienza autentica.

Tuttavia, molti toscani guardano anche oltre i confini regionali: il 24% indica il Trentino come meta ideale per un viaggio lento, attratti dalle sue incantevoli località montane, come Vigo di Fassa e Mezzano, dove la natura incontaminata e il benessere si fondono armoniosamente. Al terzo posto si trova l’Umbria, scelta dal 22% dei toscani per i suoi borghi medievali, le bellezze naturali e l’atmosfera raccolta, perfetta per un soggiorno all’insegna della tranquillità.

Slow Tourism: la tendenza ricercata anche dai toscani

Rallentare per assaporare ogni momento del viaggio sta diventando una vera e propria filosofia, al punto che più della metà dei toscani (52%) prova una sensazione spiacevole di sopraffazione nel tentativo di visitare troppe attrazioni in un breve periodo, dato in rialzo rispetto alla media nazionale la cui percentuale si ferma al 49%. Per una buona fetta della popolazione italiana infatti, un eccessivo accumulo di tappe e attività in un unico viaggio, genera stress e affaticamento, trasformando quello che dovrebbe essere un momento di piacere in una corsa contro il tempo.

Ma quali sono i vantaggi legati allo slow travel? Secondo il sondaggio spicca la possibilità di arricchire l’esperienza di viaggio, come riconosce l’82% dei toscani. Inoltre, questa tipologia di soggiorno rappresenta per il 79% dei viaggiatori un’opportunità per trascorrere tempo di qualità con amici o familiari. Anche l’autenticità gioca un ruolo chiave, con sempre l’82% dei toscani che la considera un elemento indispensabile per un viaggio davvero soddisfacente; per il 74% degli intervistati poi, il viaggio lento è una vera terapia contro lo stress, che permette di riscoprire uno stile di vita più semplice e rilassato.

La Toscana, principale destinazione rurale 2025

Analizzando i dati nazionali, inoltre, emerge proprio la Toscana nella top 3 delle mete rurali che spopoleranno nel 2025, indicata dal 27% degli italiani intervistati per un viaggio slow, insieme a Sicilia (24%) e Sardegna (23%). Celebri per il patrimonio culturale e artistico, la Toscana si conferma una meta sempre più in voga, capace di attirare un pubblico interessato alle tradizioni, agli usi e ai costumi dell’entroterra, oltre che alle bellezze naturali che attirano sempre più viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e immersive. Le destinazioni rurali sono quindi in cima ai pensieri degli utenti italiani, lo confermano anche i dati nazionali Airbnb, secondo i quali quasi 1 notte su 2 (47%) risulta prenotata in luoghi extraurbani2, dove optare per soggiorni all’insegna della disconnessione dalla routine e dei ritmi lenti. La Toscana è inoltre una delle regioni in cui si trova il maggior numero di alloggi in aree rurali su Airbnb: una varietà di offerta che risponde alla domanda crescente del mercato, come questa bellissima tenuta immersa tra le colline della Val di Chiana, a Sinalunga in provincia di Siena.