Medaglie per Aquateam Nuoto Cuoio ai Campionati italiani invernali: "Primi tra le squadre toscane"

Grandi risultati per le atlete e gli atleti di Aquateam Nuoto Cuoio ai Campionati italiani assoluti invernali Finp - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per le disabilità fisiche, dal 13 al 16 marzo a Lignano Sabbiadoro. Tappa italiana delle Citi Para Swimming World Series 2025, "anche quest'anno una fantastica edizione con prestazioni sportive di altissimo livello - spiegano dall'associazione sportiva del Cuoio - si sono sfidate delegazioni da tutto il mondo con centinaia di atleti. Lo spettacolo non è davvero mancato!".

Aquateam ha portato ai blocchi di partenza i 4 atleti che si sono qualificati per l'iscrizione: Martina Alfei, Stefania Gemignani, Jenny Narcisi, Giovanni Turini. "Martina Alfei ha affrontato la sua prima Classificazione Internazionale, quella che definitivamente le dà il diritto alla partecipazione agli eventi Internazionali di alto livello. Un processo di qualificazione durato ben quattro giorni dove non sono mancate inesattezze dei classificatori stranieri e i ricorsi dello Staff dei Tecnici italiano. Cogliamo questa occasione per ringraziare davvero lo Staff Tecnici della Nazionale Italiana per il supporto continuo e fondamentale in questa fase difficile" continua in una nota l'Aquateam.

Nonostante la situazione di estremo stress Alfei "è riuscita a vincere 2 ori nei 100 dorso e 50 farfalla e un argento nei 100 rana. Oro anche per la nostra atleta Jenny nei 100 rana, grande risultato per i problemi fisici degli ultimi tempi. 2 bronzi per Stefania nei 50 e 100 stile e per finire il nostro atleta Giovanni con 1 bronzo nei 50 rana. Grande orgoglio come presidente per l’ottimo lavoro fatto dalla nostra allenatrice Letizia Matteoli e per le ottime prestazioni dei ragazzi. Nella classifica finale siamo la prima squadra Toscana dietro grandi colossi di società e questo è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti".

"Come sempre è un piacere ringraziare l'organizzazione impeccabile della FINP. Aquateam Nuoto Cuoio - concludono - ringrazia lo staff della piscina nella quale ci alleniamo per l'attenzione che rivolge alla nostra attività, Sport e Solidarietà di San Miniato che ci concede l'uso del pulmino, importante nelle trasferte, e tutti coloro che in un modo o nell’altro ci sostengono".

Notizie correlate