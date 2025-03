Niente mercato a Ponzano, sospesa l'attività alle palestre della Busoni

A seguito dell’emergenza maltempo, in queste ore sono state emesse due ordinanze che riguardano l’annullamento del mercato rionale del martedì in via Ponzano (la n.114) e la sospensione dell’attività sportiva nelle palestre della scuola secondaria di primo grado Ferruccio Busoni (la n.115), consultabili su 'Albo Pretorio' del sito internet dell'Ente.

FOCUS – L’ordinanza 114 dispone che domani, martedì 18 marzo 2025, non venga svolto il mercato in via Ponzano poiché l’area mercatale risulta al momento non agibile.

Le altre disposizioni, contenute nell'ordinanza 115, riguardano invece le palestre della scuola secondaria di primo grado “F. Busoni” in via Raffaello Sanzio che, in questa emergenza alluvione, sono state individuate come centro di ammassamento soccorritori dal giorno venerdì 14 marzo fino a martedì 18 marzo 2025 (salvo ulteriori proroghe).

Pertanto si rende necessaria la sospensione delle attività sportive nelle suddette palestre, e il conseguente divieto di accesso per le associazioni sportive assegnatarie degli spazi, che utilizzano abitualmente quegli spazi in orario extra didattico, fino a nuova comunicazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa