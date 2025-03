Atletica leggera e inclusione protagoniste al 7° Grand Prix di Montelupo Fiorentino

Domenica 9 marzo, lo Stadio Carlo Castellani di Montelupo Fiorentino ha ospitato il 7° Grand Prix di atletica leggera, una giornata dedicata ai più piccoli e al valore dello sport. Le giovani promesse delle squadre Atletica Firenze Marathon, Atletica Fucecchio, Atletica La Rocca e Acsi Sport Toscana si sono cimentate in diverse discipline, regalando emozioni e momenti di sana competizione.

L’evento ha visto la partecipazione anche di adulti e bambini con disabilità intellettivo-relazionale, dimostrando come lo sport possa essere un'occasione di inclusione e crescita per tutti. Al termine delle gare, sono stati premiati i primi tre classificati di ogni disciplina, ma tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia per celebrare la loro tenacia e la determinazione mostrata in pista. Un appuntamento che ha unito sport, comunità e valori fondamentali.

