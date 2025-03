Nuova vita per la zona sportiva di Molino del Ponte: in arrivo palestra e campi rinnovati

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli annuncia l’avvio del progetto di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Molino del Ponte, a Baccaiano. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova palestra, la riqualificazione dei campi da tennis esistenti e la conversione dell’attuale campo di calcetto in un nuovo campo da tennis scoperto. Il progetto, sviluppato internamente dai tecnici del comune, ha un valore complessivo di 1.220.000 euro e sarà realizzato con un appalto integrato.

“Il nostro palazzetto dello sport non è più sufficiente per accogliere tutte le famiglie. Sempre più montespertolesi praticano attività sportive ed è necessario ampliarlo per rispondere alla crescente domanda e alle esigenze di tutti gli sport”, dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Tra le opere principali vi è la realizzazione di una nuova palestra di 23,5x38 metri, caratterizzata da una struttura in legno con copertura in una speciale membrana tecnica. Questo nuovo spazio sarà destinato alla pratica di basket, pallavolo e calcetto e verrà collegato al palazzetto esistente 'Pala Alessandro' tramite un percorso coperto, garantendo così una perfetta integrazione con le strutture già presenti e assicurando la massima accessibilità e versatilità d’uso. La palestra sarà dotata di una pavimentazione sportiva certificata, realizzata con mattonelle flottanti in materiale plastico, compatibili con l’uso dei pattini a rotelle. Questo tipo di superficie è quindi anche omologata per hockey pista e inline e tutte le discipline del pattinaggio su rotelle. Inoltre, saranno installati impianti e attrezzature sportive specifiche, tra cui segnaletica per i campi, reti da pallavolo, porte da calcetto 3x2 fisse, impianto basket pensile omologato FIBA e tabellone segnapunti, oltre a panche per il pubblico.

Un altro intervento cruciale riguarda la riqualificazione dell’area tennistica. I campi da tennis esistenti saranno oggetto di un’importante manutenzione straordinaria, con la sostituzione delle coperture attuali con soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, migliorando così la qualità e la fruibilità degli impianti. L’area sportiva beneficerà anche della conversione dell’attuale campo di calcio a cinque in un nuovo campo da tennis scoperto. Questo nuovo spazio sarà progettato per essere accessibile anche ai giocatori in carrozzina, grazie a un’attenta rimozione della vecchia recinzione e del manto in erba sintetica, sostituito da una pavimentazione idonea alla pratica del tennis.

Infine, il progetto include una serie di adeguamenti infrastrutturali fondamentali. Tra questi, la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata di 100 mq destinata a spogliatoi e servizi igienici, dotata di impianto fotovoltaico per garantire una maggiore sostenibilità energetica. Sono inoltre previsti miglioramenti agli allacciamenti ai servizi pubblici, assicurando un’infrastruttura moderna e funzionale per tutti gli utenti.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, con l’obiettivo di offrire ai cittadini spazi moderni, accessibili e adeguati alle esigenze delle diverse discipline sportive. La nuova palestra consentirà un ampliamento delle attività sportive e aggregative, mentre il rinnovamento delle strutture tennistiche favorirà una maggiore fruibilità dell’impianto, anche da parte di persone con disabilità.

Il progetto sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027. Attualmente, sono già stanziati 455.000 euro per la prima fase dell’intervento, finanziati con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e cessioni di immobili comunali. Il completamento dell’opera è subordinato al reperimento di ulteriori risorse, con la possibilità di accedere a bandi pubblici regionali e nazionali.

I lavori, la cui durata prevista è di circa 180 giorni, prenderanno il via non appena completate le procedure di affidamento e reperite le risorse necessarie.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

