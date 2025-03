Piano strutturale, Eugeni (Sinistra Plurale): "Processo partecipativo trattato con leggerezza"

"Ogni volta la Sindaca si fa scudo dello scontro politico, non arrivando alla questione fondamentale: programmare un percorso partecipativo reale per la stesura di un piano strutturale che veda il contributo di tutti i cittadini e delle categorie che rappresentano. Si pensa veramente che 5 incontri programmati alle ore 18 possano rappresentare un processo partecipativo serio?". Così Elisa Eugeni, consigliera di Sinistra Plurale in una nota. "Il cambio data a San Donato è un'ulteriore conferma della leggerezza con cui viene trattato l’argomento. Ripeto: un problema può capitare, ma semmai un incontro si posticipa, comunque non voglio scendere al battibecco.

Voglio però far presente che, - continua Eugeni - a sancire l‘importanza della partecipazione attiva dei cittadini, è intervenuta la Regione Toscana prima con la Legge n 46 del 2 agosto 2013, poi con la Legge Regionale n 65 del 10 novembre 2014, che, proprio in riferimento alle norme per la tutela del territorio, all’articolo 36 recita: "La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza…".

"I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,…" Non solo. La Regione si preoccupa che certe norme siano rispettate. Per questo obbliga la nomina di un garante responsabile dell’effettiva messa in campo di tutte quelle iniziative a promozione della partecipazione pubblica. Allora chiedo al garante se è convinto che quanto messo in atto da questa amministrazione possa considerarsi un processo partecipativo. Il Piano Strutturale rappresenta lo strumento di programmazione futura di un territorio, - conclude la consigliera di Sinistra Plurale - per questo è importante che i cittadini sappiano e possano dire la loro".

