Scienza e divulgazione: rinnovato accordo tra Accademia dei Georgofili e Museo Galileo

È stato rinnovato il protocollo di intesa triennale tra l’Accademia dei Georgofili e il Museo Galileo. Le due importanti istituzioni culturali fiorentine si impegnano a collaborare sul piano scientifico, didattico e di valorizzazione del patrimonio. In particolare, sarà realizzato un programma di ricerca e diffusione scientifica, con particolare riferimento al tema delle scienze agrarie in senso ampio, al fine di promuovere – si legge nel documento sottoscritto – un impegno comune delle istituzioni culturali fiorentine verso la comunità di riferimento.

È stato inoltre definito un programma di attività volto alla pubblicazione on-line di importanti e rari repertori, la realizzazione di biblioteche digitali tematiche, l’ideazione e realizzazione di attività espositive.

Il Presidente dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha così commentato il protocollo di intesa: “I 272 anni di esperienza dei Georgofili, sempre al servizio del bene pubblico come recita il motto statutario “Prosperitati Publicae Augendae”, ci hanno insegnato quanto sia importante non soltanto la conoscenza dell’evidenza scientifica, ma anche la condivisione di essa con il maggior numero di persone. Questo è il motivo per il quale crediamo che collaborare insieme al Museo Galileo sia un’importante iniziativa per la divulgazione scientifica nel panorama fiorentino e oltre”.

Il Direttore esecutivo del Museo Galileo, Roberto Ferrari, ha dichiarato: "Siamo felici di proseguire la collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, cui ci lega un impegno comune nel documentare e raccontare in forme sempre aggiornate la storia delle trasformazioni territoriali, nella convinzione che la ricerca storica possa fornire utili indicazioni alla comprensione del presente."

Fonte: Ufficio Stampa Accademia dei Georgofili