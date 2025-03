Gli 'Squilli-Brass' di Castelfiorentino vincono il 1° Premio al Concorso 'Riviera Etrusca'

Una prestazione davvero brillante ha consentito agli 'Squilli-Brass', l’Ensemble di Ottoni della Scuola di Musica di Castelfiorentino, di aggiudicarsi il 1° Premio per la sua categoria nell’ambito del 25° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale 'Riviera Etrusca' in corso a Piombino fino al 30 marzo. Il gruppo musicale, diretto da Jasmine Conti, ha ottenuto l’ambito premio con il punteggio di 97/100, eseguendo 'Mandel' di André Waignein, 'Variazioni in Blue' e 'Nordic Fanfare and Hymn' di Jacob de Haan.

L’Ensemble di Ottoni era composto da Gastone Pulvino, Leonardo Mangini, Ignazio Bruno, Bruno Pontiggia, Lorenzo Borghi, Tobia Pontiggia (Trombe), Giovanni Gasparri, Alessio Pontiggia (Tromboni), Jacopo Morelli, Andrea Carlesi (Corni) Stefano Pontiggia (Eufonio), Marco Conti (Basso Tuba), Davide Ammendola (Timpani), Niccolò Guarna (Batteria).

“Ieri è stata una bellissima giornata per il nostro gruppo di Ottoni – ha osservato Jasmine Conti - al Concorso Riviera Etrusca abbiamo portato tutta la nostra passione e dedizione per la Musica. L'ensemble degli Squilli-Brass è formato da ragazzi molto uniti e che stanno crescendo molto musicalmente. La settimana prima del Concorso è stata un pò dura per noi perché abbiamo dovuto affrontare un pò di problemi, ma nonostante ciò ce l'abbiamo fatta! Sono molto orgogliosa, ringrazio tutti i componenti del gruppo, e il maestro Stefano Mangini che c'è sempre per i suoi consigli”.

“Siamo felicissimi di questo risultato – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che conferma la grande professionalità della nostra scuola di musica, la quale ha sempre saputo coniugare la valorizzazione delle eccellenze, dei più meritevoli, con la formazione e la diffusione della cultura musicale tra i giovani, anche attraverso progetti in grado di coinvolgere alunni e studenti delle nostre scuole. Un impegno costante, portato avanti nel corso degli anni, grazie al quale arrivano poi riconoscimenti prestigiosi come questo che fanno onore a tutta Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate