Storico studio di registrazione allagato, via alla raccolta fondi "Aiuta il Parsifal a ripartire"

La comunità musicale e tantissimi cittadini si sono mobilitati per sostenere il Parsifal, storico studio di registrazione e sala prove gravemente danneggiato dall’esondazione del fiume Rimaggio il 14 marzo.

Fin dalle prime ore successive al disastro, musicisti, allievi e volontari sono accorsi per aiutare a rimuovere fango e detriti, cercando di salvare il possibile. Tra loro anche Piero Pelù che ha dato il proprio contributo per ripulire gli spazi e recuperare strumenti e attrezzature.

Per aiutare lo studio di registrazione, duramente colpito dall'allagamento, è stata lanciata su GoFundMe la raccolta fondi "Aiuta il Parsifal a ripartire". Da oltre 35 anni punto di riferimento per la scena musicale fiorentina e toscana, qui hanno registrato e provato artisti come Litfiba, Negrita, Irene Grandi, Max Gazzè, Marlene Kuntz e molti altri. Oggi, gran parte delle sale sono impraticabili e gli strumenti distrutti.

"I danni stimati sono di circa 50mila euro" raccontano. L’iniziativa ha già raccolto più di 14mila euro grazie alle donazioni. "Il Parsifal non è solo un luogo di lavoro, ma un punto di incontro per generazioni di musicisti. Non possiamo permettere che venga spazzato via", ha dichiarato Carlo Barducci, responsabile del centro. "Qui c’è tutto il mio mondo musicale. Al Parsifal ho registrato tutti gli ultimi album. Ha un’acustica pazzesca ed è uno spazio insostituibile" conclude Piero Pelù.