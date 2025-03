Toscana Pride 2025 a Prato, c'è la data: "Vi aspettiamo per far sentire forte la nostra voce"

Come accaduto per la città il Comitato organizzatore affida l’annuncio della data del Toscana Pride 2025, che si svolgerà a Prato, al volto e alla voce della sua portavoce politica Lalique Chouette.

Nel video - pubblicato oggi sulle pagine social dell’organizzazione - Lalique è seduta con un calendario in mano nella cucina di casa sua e sta ripensando a tutti gli appuntamenti che ha in agenda: dal suo compleanno al vernissage con la drag queen Marchesa. Mentre fantastica sulle date possibili del Toscana Pride suona il timer del forno in cui sta cuocendo una crostata.

Ed ecco che arriva la notizia, segnata da un cambio di musica improvviso: la data della manifestazione dell’orgoglio, della visibilità e della lotta queer toscana è sabato 21 giugno. Con l’annuncio della data arriva anche il messaggio politico: è tempo di cambiare musica e fare di più̀ di quanto abbiamo fatto finora.

"Se la nostra società non si vergogna di essere LGBTQIAfobica, misogina, razzista, xenofoba, abilista, grassofobica, classista ed ageista, se non crede nella ricchezza che portano le tante soggettività che compongono il nostro arcobaleno, se le persone sono sempre più povere in un mondo senza futuro, oppresse dallo stesso sistema capitalista, patriarcale e violento, la responsabilità è anche di chi resta indifferente, non si mobilita, non fa la sua parte per far si che la musica cambi" spiega Lalique Chouette. Poi arriva anche l’invito a partecipare al Toscana Pride a Prato, città che rappresenta l'accoglienza come pratica politica: "Per celebrare tutto il nostro orgoglio, per manifestare la nostra rabbia creativa, per urlare il dissenso verso un mondo che non ci prevede".

L’attesa per la data è stata lunga ma ne è valsa la pena. Il Toscana Pride torna nel mese dell’orgoglio per ribadire la lotta per i diritti non si ferma mai, soprattutto di fronte ad un clima politico nazionale e internazionale visibilmente peggiorato che vede la comunità LGBTQIA+* attaccata su più fronti.

"L’omolesbobitransafobia istituzionale e di Stato va combattuta. Vi aspettiamo a Prato per fare sentire forte la nostra voce, plurale e unita" conclude Lalique Chouette.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso dalle associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow, Trecento60 (Massa Carrara).

Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: segreteria@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa). Intestato a: Toscana Pride.

Fonte: Toscana Pride

