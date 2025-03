Traffico illecito di prodotti da fumo, sequestrati 16 milioni di articoli e 20mila euro

La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un traffico illecito di prodotti da fumo, sequestrando oltre 16 milioni di articoli, tra cui 20.000 sigarette elettroniche e 20.000 euro in contanti. L'operazione, condotta dai militari di Viareggio su disposizione della Procura di Lucca, ha portato alla scoperta di tre depositi fiscali illegali, in cui venivano stoccati prodotti destinati al mercato nero. Il contrabbando avrebbe generato un giro d'affari di oltre tre milioni di euro, sottraendo allo Stato 200.000 euro di imposte. L'indagine mira ora a individuare i punti vendita in Toscana e Liguria che acquistavano i prodotti in nero, rivendendoli senza pagare le imposte. L’operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza nella lotta contro i reati economici e finanziari, che danneggiano la concorrenza e l’economia legale.

