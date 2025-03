Uisp Empoli Valdelsa: dopo 5 anni di stop torna il torneo regionale, debutto il 19 marzo a Anconella

Dopo uno stop lungo oltre cinque anni, la Sda Calcio Uisp Toscana torna a organizzare il torneo regionale delle rappresentative di calcio a 11. Il ritorno della rassegna vede la partecipazione dei comitati Uisp di Empoli, Prato e Arezzo che daranno vita a sfide con la formula del triangolare. Si comincia mercoledì 19 marzo con il match di debutto tra Empoli e Arezzo che andrà in scena alle 21,30 sul neutro in sintetico di Anconella, in Via Villamagna a Firenze.

Si tratta di gare di sola andata con 3 punti per la vittoria, 2 punti per il successo ai rigori dopo parità al termine degli ottanta regolamentari, 1 punto per sconfitta ai rigori e 0 punti per gara persa. La perdente affronterà poi il mercoledì successivo la compagine di Prato a Bagno a Ripoli, mentre la vincente si confronterà con la selezione pratese mercoledì 2 aprile ad Anconella. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti daranno vita alla finalissima, che sarà stabilita successivamente. Per la rappresentativa empolese guidata da mister Alano Galligani, già vincitrice della competizione regionale per tre edizioni consecutive nel triennio 2016-2018, si tratta di un ritorno molto atteso dopo i successi ottenuti anche in ambito nazionale.

I ragazzi della selezione Uisp Empoli Valdelsa si sono infatti laureati campioni italiani per cinque anni consecutivi, dal 2015 al 2019 prima che il forzato stop legato al Covid imponesse un lungo periodo d’inattività. La truppa di mister Galligani si è avvicinata al debutto nella rassegna regionale con un’amichevole disputata a Cortenuova contro il Serravalle Soccer Academy, militante in 3° Categoria. Il match di rodaggio per Edoardo Larini e soci è terminato con il risultato di 2-2. Dopo il doppio vantaggio del Serravalle firmato dalla doppietta di Latir Cissè, la rappresentativa empolese è prevenuta al pareggio nella fase finale del match grazie alle reti dei giocatori della Limitese, Larini e Fontani.

Questo l’undici iniziale schierato dal tecnico Galligani: Montenegro, Masoni, Fusi, Ferrara, Sardelli, Riccobono, Mancini, Vasquez, Sordi, Tronnolone, Gabriele. Nel secondo tempo l’ingresso dei marcatori Fontani e Larini, oltre a quello di Rossetti e del portiere Parrini. Adesso l’attesa è per il debutto di mercoledì 19 marzo a Firenze contro Arezzo quando la rappresentativa empolese Uisp scenderà in campo in un match ufficiale dopo oltre cinque anni di assenza.

Fonte: Sda Calcio Uisp Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa

