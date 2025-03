Use Computer Gross domina e supera Derthona: quarta vittoria nella seconda fase

Avanti tutta. L’Use Computer Gross supera anche l’ostacolo Derthona, battuta 77-69. La squadra di coach Valentino è brava a contenere l’esuberanza dei giovani piemontesi tenendo sempre in mano le redini della partita e chiudendo a doppia mandata il canestro in un paio di passaggi, giusto il tempo di piazzare il break decisivo. Per i biancorossi è la quarta vittoria su cinque partite in questa seconda fase, un percorso per presentarsi al meglio in questa settimana complicata che li vedrà di nuovo in campo mercoledì contro la temibilissima Oleggio, sabato e la domenica successiva, sempre in casa.

L’inizio non è dei più brillanti con qualche piccola sbavatura ed il primo canestro arriva con De Leone dopo un minuto e mezzo, qualche palla persa ed alcuni errori sottomisura. Ad accendere la gara ci pensa Maric dall’arco, a cui va subito dietro Mazzoni: 7-4. Due triple consecutive di Quartuccio per il 13-9 ed è ancora dall’arco che Sesoldi chiude il tempino: 22-17. Si riparte e l’Use prova a sgassare con un 6-0 (Giannone/Baccetti) ma con i giovani mai scherzare ed ecco che Derthona rientra sul 34-30.

Dopo il timeout biancorosso c’è la tripla di Rosselli ed è Giannone a mandare le squadre al riposo sul 39-31. Due triple di Josovic fanno capire all’Use che sarà dura e, sul 39-37, ecco che la gara svolta. Mazzoni dà il via ad un parziale di 14-0 che porta il risultato sul più 16: 53-37. Dentro ci sono i canestri assortiti di Sesoldi, Giannone, Mazzoni e Baccetti ma, soprattutto, c’è il volume dell’intensità difensiva alzato.

Sul morbido del vantaggio costruito, la Computer Gross chiude sul 61-50 al 30’ e si butta nella frazione finale affidando a Maric e Sesoldi il compito di allungare con un 9-0 iniziale. Si arriva sul così 74-54 e, a quel punto, c’è davvero solo da arrivare in fondo gestendo le forze in vista di mercoledì. Finisce 77-69.

USE COMPUTER GROSS

Giannone 15, Baldacci ne, Baccetti 5, Sesoldi 12, Rosselli 7, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 6, Tosti, Marini, Regini 2, Maric 14. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

GULLIVER DERTHONA BASKET

Fonio 10, Fogliato 2, Lisini, Albertinazzi 3, Di Meo 6, Korlatovic, Diodati 3, Aprile, Brizzi 2, Gatti 13, Josovic 23, Cissè 7. All. Ansaloni (ass. Fanaletti/Censurini)

Arbitri: Esposito e Barnini di Fucecchio

Parziali: 22-17, 39-31 (17-14), 61-50 (22-19), 77-69 (16-19)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

