Use Rosa crolla nel finale: l’ex Baldelli affonda le biancorosse

Dagli amici ci guardi Iddio, verrebbe da dire. È infatti la grande ex di partita, Valentina Baldelli, a decidere con 17 punti nel parziale finale la sfida fra Broni ed Use Rosa Scotti. Finisce 70-61, dopo una gara che le biancorosse comandano per oltre tre tempini, salvo poi essere agganciate e sorpassate dopo 6 minuti della frazione finale. La prima gara post vittoria di Coppa Italia lascia così l’amaro in bocca ma, al di là del risultato finale, c’era attesa per vedere come la squadra avrebbe reagito dopo il trionfo abruzzese. E, come dimostra l’andamento della partita, la risposta c’è stata, segno che Ruffini e compagne sono già rientrate in modalità campionato dove, in queste quattro gare che restano da giocare, c’è da restare nel quartetto di testa ed arrivare più avanti possibile.

La Scotti parte bene con Antonini, Castellani e Vente (2-9) in una prima frazione che vede ora avanti l’una, ora l’altra. Al 10’ siamo 13-11 e, dopo essere scivolata sul 16-11, ecco che Tarkovicova e Colognesi impattano a quota 16. A metà siamo 21-21 con Castellani e Ruffini suggella il tempino col canestro del 26-31. Tarkovicova e Russo riaprono le danze ed in un paio di occasioni l’Use Rosa prova a scappare. Prima con Colognesi per il 28-35, poi con Antonini (35-41) ed infine nel finale con Tarkovicova ed Ndiaye. Al 30’ il tabellone dice 41-49.

Baldelli e Hartmann lanciano la volata finale. Sul 48-49 Colognesi prova a fermare la rimonta con una tripla ma il pareggio è nell’aria ed arriva a quota 52 con due liberi di Baldelli. Da quel momento il parziale sarà di 18-9, con l’Use Rosa che cerca di tenere botta senza però mai riuscire a rimettere la testa avanti. L’inerzia è nelle mani delle pavesi che, guidate da Baldelli in trance agonistica, arrivano fino al 70-61 finale.

LOGIMAN BRONI

Nasraoui 14, Frigo ne, Carbonella ne, Reggiani 6, Baldelli 19, Scarsi 6, Russo 8, Hartmann 14, Buranella, Lisoni ne, Morra 3. All. Diamanti (ass. Andreoli/Turicci)

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 14, Colognesi 9, Ruffini 2, Samoylych ne, Ianezic 2, Castellani 16, Ndiaye 1, Casini, Antonini 6, Vente 11. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Marzo di Lecce e Galluzzi di Brindisi

Parziali: 13-11 (13-11), 26-31 (13-20), 41-49 (15-18), 70-61 (29-12)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate