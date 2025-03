Use sconfitta, Cioni: "Contento di quanto fatto"

Dopo la giusta e splendida ubriacatura post vittoria della Coppa Italia c’era attesa per vedere l’Use Rosa Scotti di nuovo alla prova campionato. Sul campo di una ‘big’ come Broni, c’è voluta una super prestazione della ex Baldelli per battere le biancorosse, avanti nel punteggio per oltre tre tempini ed ancora una volta in grado di dare la sensazione di essere un gruppo coeso.

“Sono contento e fiero di quanto hanno fatto le ragazze – commenta coach Alessio Cioni – per oltre tre quarti di partita abbiamo condotto e poi nell’ultimo parziale sono finite le energie. Purtroppo avevamo dato tre giorni liberi dopo Roseto ed anche venerdi non ci siamo potute allenare per i motivi che tutti ben conosciamo ed alla fine si è visto in campo. Anche a livello di energie mentali dopo la Coppa era inevitabile un calo e quindi, mettendo insieme le due cose, ecco che è arrivata la sconfitta. Resta comunque una cosa che mi fa ben sperare. Nonostante tutte le attenuanti del caso, siamo andate a giocare una partita che molti avrebbero provato a rinviare e sul campo di una squadra contro la quale, di recente, nessuna è riuscita a giocarsela così”. “Quindi sono comunque contento – conclude – e soddisfatto. Alle ragazze dico brave ed ora continuiamo così a partire già dalla difficile trasferta che ci attende sabato a Cagliari”.

Alle 16.30, infatti, le biancorosse saranno sull’isola per affrontare la Virtus Cagliari, una partita molto importante anche per la classifica. Le sarde nell’ultimo turno hanno perso a Salerno e quindi cercheranno la vittoria per restare nella zona playoff. Alla fine mancano ormai quattro partite compresa quella di sabato prossimo (Cagliari e Sanga Milano fuori, Livorno e Selargius in casa) e serve davvero un ultimo sforzo per restare nelle prime quattro, un risultato che sarebbe davvero importante in chiave playoff.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

