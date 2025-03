Eventi a Vinci, ritorna la Festa della poesia nella sua XIII edizione

Ritornano gli eventi a Vinci e il fine settimana si apre con l’ormai tradizionale Festa della poesia, giunta alla tredicesima edizione. In occasione della Giornata mondiale della poesia, venerdì 21 marzo alle 21.15 (Biblioteca Leonardiana) arriva a Vinci Anna Paola Moretti, curatrice di 'Boschi cantate per me', antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück (unico lager del sistema concentrazionario nazista destinato specificatamente alle donne), edita dall’Enciclopedia delle donne lo scorso gennaio. La curatrice del testo ne parlerà con Maria Virginia Porta, con letture di Monica Bianconi e Francesca Volpi di alcuni dei testi più significativi. L’antologia, frutto di un lavoro più che ventennale della curatrice, presenta una selezione di circa 90 poesie, composte da 50 poetesse di 15 nazionalità, in maggioranza polacche, francesi, austriache e tedesche, ma anche slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane.

L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Vinci. Al progetto hanno aderito molte altre associazioni dall’Archivio Vinci nel Cuore, Pro Loco, ANED e ANPI.

Con la Giornata mondiale della poesia si apre anche la XIII edizione della Festa della Poesia di Vinci, che terminerà con la Veglia dei Poeti il 29 marzo, il reading collettivo (al momento si superano le trenta iscrizioni). Nel corso della stessa serata verrà presentata anche l’immagine della prossima veglia ogni anno curata da un pittore diverso. Quest’anno è l’empolese Andrea Meini con uno splendido acquarello.

Teatro

Sabato 22 marzo (alle 21) riapre anche il teatro di Vinci, con 'Il cuore nonostante', secondo appuntamento della rassegna professionistica organizzata dalla Realtà Teatrale Skenexodia, sotto la direzione artistica di Luca Guerini. Dopo il debutto con il giallo al contrario 'Le cose che ti fanno sentire vivo', in scena andranno Romano Talevi (volto noto per le sue partecipazioni nel cast del quiz Avanti un altro, le serie Dostoevskij, Suburra Eterna e il film Bassifondi, oltre a una lunga carriera in teatro) e Roberta Sarti (Fedra, Fuori/Dentro, Il gioco, Storie di boxe).

Trekking

Domenica 23 marzo l’associazione Montalbano Domani e Cvm Venio organizzano un’affascinante escursione serale per scoprire le bellezze del Montalbano e rinnovare il legame tra i borghi della zona.

Il percorso, lungo circa 8 km con un dislivello di 300 metri, partirà alle 14.30 dal Mulino del Ronzone (Vinci) e offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella natura e di ammirare il paesaggio attraverso le suggestive fotografie di Grazia Ciattini.

L’evento si concluderà intorno alle 19.30 con un servizio navetta per il ritorno.

Alcune informazioni utili sull’evento:

contributo: 15 € (gratuito per ragazzi 10-18 anni, incluso spuntino); prenotazioni: WhatsApp 3397145838 (max 20 partecipanti); equipaggiamento: abbigliamento adeguato, scarpe da trekking con suola scolpita. I fondi raccolti verranno destinati al finanziamento delle attività associative.

Musica

Domenica 23 marzo alle 21 la pieve di S.Ansano in Greti ospita Amor ogni cosa vince, il secondo appuntamento de 'Il genio, la musica il Volo'. L’evento vede l’esibizione dell’orchestra e coro Antonio Bassi guidati dal direttore Massimo Annibali, nell’interpretazione de La musica al tempo di Leonardo. Alla realizzazione della serata ha contribuito la parrocchia di Sant’Ansano e il festival Qui Cantat. L’ingresso è gratuito.

Tutti gli eventi godono del patrocinio del Comune di Vinci

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa