Visto con un fucile nel bagagliaio dell'auto, individuato e denunciato dalla polizia

Segnalato un uomo armato di fucile in strada al 112, è intervenuta la polizia di Firenze fermandolo e denunciandolo per violazione alla normativa in materia di armi. È successo nel pomeriggio di domenica 16 marzo quando è giunta la segnalazione da parte di un cittadino di un uomo che, dopo aver riposto il fucile nel bagagliaio della propria auto, si è allontanato. Gli operatori delle volanti di via Zara, grazie alla collaborazione del testimone, sono riusciti ad individuare il 54enne fermandolo nei pressi del parcheggio di via della Pace Mondiale. Constatato il possesso di un'arma ad aria compressa, è scattata la denuncia e l'arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati.

