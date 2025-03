Lista Civica per Castelfranco: "Dopo maltempo pulizia e manutenzione boschi delle Cerbaie"

Il Gruppo Consiliare 'Lista Civica per Castelfranco' ha presentato una mozione per richiedere un intervento straordinario di pulizia e manutenzione dei boschi delle Cerbaie e del tratto della Via Francigena che attraversa il territorio comunale. La proposta, indirizzata al Sindaco e alla Giunta Comunale, mira a garantire il ripristino e la valorizzazione di queste importanti aree naturalistiche e storiche.

Secondo il gruppo consiliare molte aree delle Cerbaie e della Via Francigena verserebbero in uno stato di degrado e abbandono. In diverse zone si sono formate vere e proprie "discariche", con conseguenti rischi ambientali e igienici. Inoltre, il degrado facilita "fenomeni di microcriminalità, come lo spaccio di sostanze stupefacenti", rendendo queste aree meno sicure e fruibili per cittadini e turisti.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a definire, in collaborazione con associazioni locali e operatori turistici, un piano per la pulizia graduale e sistematica delle aree interessate, con il coinvolgimento della Commissione Consiliare Ambiente, valutare un impegno di spesa tra 3.000 e 5.000 euro per il supporto logistico e operativo delle operazioni di pulizia, coinvolgere la società GEOFOR per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, senza costi aggiuntivi per il Comune e organizzare giornate di pulizia partecipata, coinvolgendo associazioni, commercianti, scolaresche e cittadini, per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela del territorio.

