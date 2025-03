Parcheggi e riqualificazione urbana: la Regione stanzia 26,4 milioni per 23 Comuni toscani

La Regione finanzia la realizzazione di parcheggi stanziando 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati vincitori dell’apposito bando.

Si tratta di 7 Comuni della provincia di Lucca (Careggine, Bagni di Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Camaiore, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Lucca) 4 in provincia di Pisa (Terricciola, San Giuliano Terme, Casciana Terme Lari e Pisa), 3 in provincia di Firenze (Pontassieve, Barberino Tavarnelle e Firenze), 3 in provincia di Siena ( Trequanda, Sovicille e Castelnuovo Berardenga), 2 in provincia di Arezzo (Cortona e Lucignano), 2 in provincia di Livorno (Castagneto Carducci e Livorno), e 1 a Massa e a Pistoia.

“Sono risorse – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale alla mobilità, Stefano Baccelli - che si sommano ai circa 18 milioni di euro che abbiamo stanziato nel 2024 con i quali abbiamo permesso la realizzazione di parcheggi in altri 21 Comuni toscani. Si tratta di investimenti che favoriscono la realizzazione di opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana”.

Ai comuni della provincia di Lucca vanno contributi per un totale di 7.702.000 euro, a quelli della provincia di Firenze spettano 4.956.000 euro, a quelli in provincia di Pisa sono destinati 4.830.000 euro, a quelli della provincia di Siena 2.953.486 euro, al comune di Pistoia va un finanziamento di 2.500.000 euro, a quelli della provincia di Arezzo sono concessi 1.125.000 euro, a quelli della provincia di Livorno ne vanno 860.000 e al Comune di Massa sono attribuiti 700.000 euro.

Le opere nel comune di Pisa

Il Comune di Pisa ottiene 2,5 milioni di euro che verranno impiegati nella realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano da 60 posti auto e 6 posti moto in via Derna, via Nicola Pisano.

Quello di San Giuliano Terme si aggiudica 1,6 milioni di euro che utilizzerà per realizzare parcheggi in varie aree del suo territorio per un totale di 218 posti auto.

Al Comune di Casciana Terme Lari sono destinati 600.000 euro che sono destinati ad un nuovo parcheggio pubblico da 86 posti auto in via Sandro Pertini a Perignano.

A quello di Terricciola va un finanziamento di 130.000 euro che il Comune impiegherà per un Intervento di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico da 31 posti auto adiacente al parco comunale.

Fonte: Regione Toscana

