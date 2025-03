A Pontedera un incontro per conoscere i Punti Digitale Facile

Oggi più che mai, essere in grado di utilizzare i servizi digitali è essenziale per semplificare la vita quotidiana e accedere alle opportunità offerte dalla Pubblica Amministrazione e dal mondo del lavoro. Tuttavia, per molte persone, la tecnologia può ancora rappresentare un ostacolo. È proprio per rispondere a questa esigenza che l’Unione Valdera promuove la rete dei Punti Digitale Facile, un’iniziativa che offre assistenza gratuita e formazione per l’utilizzo di strumenti digitali e servizi online.

Per far conoscere meglio questi servizi e le opportunità offerte, martedì 18 marzo 2025, dalle 15.30 alle 17.00, si terrà a Pontedera, presso l’Università del Tempo Libero (Via della Stazione Vecchia, 12), l’incontro "Punti Digitale Facile, un aiuto concreto nell'era digitale".

L’evento sarà un’occasione preziosa per comprendere meglio le potenzialità della rete Punti Digitale Facile e approfondire il ruolo crescente della tecnologia nella vita di tutti. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessora all’Informatizzazione del Comune di Pontedera, Sonia Luca, sarà il Direttore UTEL Università del Tempo Libero, Roberto Cerri ad introdurre l’iniziativa. E se Alessio Bacci, Responsabile Sistemi Informativi dell’Unione Valdera, illustrerà i servizi offerti dai Punti Digitale Facile dislocati in tutto il territorio dei Comuni dell’Unione, l’intervento di Michele Fiaschi, Responsabile Sistemi Informativi della Scuola Normale Superiore di Pisa, proietterà tutti su un tema quanto mai attuale , ovvero “Gen AI: L’intelligenza artificiale al servizio di tutti”.

Questo evento si inserisce all’interno di un percorso più ampio che mira a rendere le competenze digitali sempre più accessibili a tutti. Dal 10 marzo 2025, la rete dei Punti Digitale Facile, in collaborazione con le Botteghe della Salute, ha avviato un programma di formazione digitale nelle classi del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti).

Grazie a questa attività, i facilitatori stanno già fornendo supporto e formazione direttamente nelle scuole, aiutando gli studenti a migliorare le proprie competenze tecnologiche e ad utilizzare i servizi pubblici digitali.

Inoltre, si ricorda che tutti gli sportelli Informagiovani della Valdera sono abilitati al rilascio dello SPID, un servizio essenziale per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione.

Insomma l’Unione Valdera dimostra di credere fortemente nell’importanza dell’alfabetizzazione digitale e si impegna a rendere la tecnologia un’opportunità concreta per tutti, affinché nessuno resti indietro in un’era in cui l’informatizzazione riveste ormai un ruolo fondamentale per accedere alla maggior parte dei servizi

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa