A Volterra la quarta tappa del tour per rendere più facile il digitale

Si è svolta stamani a Volterra la quarta tappa del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

“Con Volterra proseguiamo – così il messaggio che l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo ha inviato ai partecipanti - nella nostra opera di promozione nell’utilizzo di quelli che sono ormai diventati 170 punti dedicati alla facilitazione digitale che riguardano ogni provincia e ogni area della Toscana. Il nostro obiettivo è quello di favorire l’alfabetizzazione digitale e consentire al maggior numero di persone di raggiungere il livello di competenze base definito dal modello europeo. E’ uno sforzo al quale ci stiamo dedicando con grande impegno. Il budget complessivo stanziato per la digitalizzazione dal Pnrr per la Toscana ammonta a 7 milioni e 451 milioni euro. Per garantire il loro funzionamento possiamo contare su una grande squadra, composta da 560 facilitatori digitali che fino ad oggi ha erogato oltre 69.300 facilitazioni ad oltre 58.300 cittadini. La Toscana ha deciso di investire sulle competenze digitali puntando sulla prossimità con i cittadini, chiedendo ai Comuni e alle associazioni del territorio di essere protagonisti di questo processo”.

“Garantire l’accesso ai servizi digitali è una sfida fondamentale – commenta il Sindaco di Volterra, Giacomo Santi – perché oggi la tecnologia non deve essere vista come un ostacolo, ma una opportunità che avvicina i cittadini alla Pubblica Amministrazione. Se un tempo serviva bussare alla porta del Comune, adesso basta un attimo, ma prima dobbiamo insegnare a tutti come fare!”

Una iniziativa apprezzata anche da Fabio Carmignani, segretario generale del Sindacato Italiano Pensionati della Cgil di Pisa che la ritiene “importantissima, e non soltanto per gli ultra sessantacinquenni, ma anche per i meno anziani che si rivolgono a noi. Finora abbiamo tenuto iniziative insieme alla Federconsumatori alla quale abbiamo messo a disposizione le nostre sedi e ci proponiamo di fornire un’informazione ancora più capillare”.

La Regione intende creare di una Rete tra i servizi di facilitazione digitale per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I prossimi appuntamenti del mese di marzo per imparare a servirsi del digitale sono in programma il 21 a Sinalunga, il 26 a Castagneto Carducci, il 27 a Santa Fiora, il 28 ad Anghiari, il 31 a Montignoso e il 2 aprile a Castelnuovo Garfagnana.

Questa mattina a Volterra si è parlato in particolare e si è spiegato il funzionamento dell’identità digitale, dello Spid, dei servizi digitali nella sanità regionale e in generale della diffusione e dell’utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come per la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l'affiancamento a casa e fuori da casa, la gestione dei farmaci.

Fonte: Regione Toscana

