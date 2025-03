A volto coperto imbrattano villa, denunciati 12 ultras del Viareggio

La polizia di Forte dei Marmi ha denunciato 12 ultras del Viareggio per danneggiamento in concorso, rifiuto di fornire le generalità, oltraggio a pubblico ufficiale e volto travisato in luogo pubblico. Il 13 dicembre 2024, in occasione della partita di Coppa Italia tra Viareggio e Massese a Pozzi di Seravezza, i tifosi si sono presentati nei pressi dello stadio con volti coperti, rifiutando di identificarsi e offendendo gli agenti. Inoltre, hanno imbrattato il muro di una villa privata con una scritta contro la Massese.

I tifosi, di età compresa tra 29 e 50 anni, avevano precedentemente annunciato il boicottaggio della partita, in protesta contro la scelta del campo neutro e il divieto di trasferta per la tifoseria avversaria.

Notizie correlate