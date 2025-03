Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Tornano a sorridere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Valdarno con un perentorio 87-55 arginando così la striscia negativa. Dopo un primo quarto rimasto in bilico, nella seconda frazione i gialloblu alzano l’intensità in difesa e scappano sulla doppia cifra di vantaggio all’intervallo (40-26). Al rientro dagli spogliatoi ne emerge una seconda parte di gara a senso unico, con l’Abc solida padrona del campo che allunga a dismisura e fa ben presto partire i titoli di coda.

Prossimo impegno martedì 25 marzo alle 21:15 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

Abc Castelfiorentino – Cmb Valdarno 87-55

Tabellino: Rosi 5, Ticciati 17, Vallerani 6, Leti 7, Marchetti 30, Bartolini 2, Damiani 6, Viviani 10, Niccolini 4, Filippini. All. Corbinelli. Ass. Guerriero.

Parziali: 21-17, 19-9, 27-15, 20-14

UNDER 15 GOLD

Buona la seconda per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che a Firenze superano il Pino per 72-83 andando a prendersi i primi due punti della seconda fase. Prestazione corale quella dei gialloblu, che in un primo quarto con gli attacchi sugli scudi mettono la testa avanti e restano in controllo andando al riposo lungo sul 38-46. Al rientro i fiorentini rosicchiano qualche punto, ma nell’ultimo quarto l’Abc riprende il controllo e scappa via definitivamente.

Prossimo impegno domenica 23 marzo alle 10 al PalaBetti contro Vela Viareggio.

Pino Firenze – Abc Castelfiorentino 72-83

Tabellino: Di Carlo 30, Pagliai 20, Barnini 13, Paniccià 9, Pirrone 2, Profeti 6, Bufalini 3, Giovannoni, Di Vilio, Capocchini, Bianchi, Capuana. All. Mazzuca. Ass. Calvani.

Parziali: 21-25, 17-21, 23-20, 11-17

UNDER 14 GOLD

Sconfitta a Siena sponda Mens Sana per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che cedono il passo ai locali per 78-65. A decidere la sfida, dopo tre frazioni sul filo dell’equilibrio, è un ultimo quarto a senso unico. Nella prima parte, infatti, la gara procede senza un padrone (31-29 a metà), preludio ad una terza frazione in cui le squadre restano a stretto contatto. Dopo il 49-48 alla terza sirena, però, l’Abc cala nella volata finale e i padroni di casa prendono il largo chiudendo i giochi.

Prossimo impegno giovedì 27 marzo alle 20 al PalaGilardetti contro Firenze 2.

Mens Sana Basketball – Abc Castelfiorentino 78-65

Tabellino: Gazzarrini 8, Profeti 16, Lisi 4, Giovannoni 9, Pirrone 23, Faffi 3, Cipolla T. 2, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Scherillo. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 20-18, 11-11, 18-19, 28-17

UNDER 13 REGIONALE

Riprende la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che dopo il pit-stop con Arezzo vanno ad espugnare il parquet di Rignano sull’Arno per 42-65. Dopo il punto a punto iniziale, i gialloblu alzano l’intensità e girano la sfida nel secondo quarto, piazzando un break di 6-23 che vale il 24-41 all’intervallo. Nella ripresa, a fronte dei tentativi locali di tornare a contatto, l’Abc gestisce con autorità e si prende i due punti.

Prossimo impegno sabato 22 marzo alle 18 al PalaBetti contro il Pino Firenze.

Cmb Arno – Abc Castelfiorentino 42-65

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Zaccagnino, Allegra, Bagnoli, Galli, Sardelli, Battaglia, Scarscelli, Costa, Cetti, Bargigli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 18-18, 6-23, 8-8, 10-16

UNDER 15 FEMMINILE

Pesante sconfitta per le ragazze di Alberto Ciampolini, che cadono in casa del Pistoia Basket Junior per 85-38. Sfida subito indirizzata dalle locali, che approcciano con grande intensità scavando il solco già dopo dieci minuti. Le gialloblu provano a reagire a cavallo tra la seconda e la terza frazione, ma Pistoia tiene salda l’inerzia e amministra senza patemi.

Prossimo impegno sabato 22 marzo alle 16 al PalaGilardetti contro Baloncesto.

Pistoia Basket Junior – Basket Castelfiorentino 85-38

Tabellino: Panzani 6, Jahelezi S. 2, Jahelezi N. 12, Latini 4, Murati 2, Ciampolini 2, Antognotti 10, Zenarti, Dainelli, Fontanelli, Montanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 21-6, 23-14, 24-10, 17-8

MINIBASKET

Tris di successi nel weekend del minibasket gialloblu. Doppia vittoria per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi: il gruppo Blu si impone al PalaBetti sulla Cerretese, mentre il gruppo Giallo va ad espugnare il parquet dell’Olimpia Legnaia. Successo casalingo anche per gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che dopo aver pareggiato il conteggio dei tempini battono ai punti la Sancat. Rinviata, invece, la gara degli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli contro Bellaria.

Prossimi impegni:

Esordienti: Sancat-Abc domenica 23/03 ore 9:30 (Firenze)

Aquilotti Big Giallo: Abc-Sancat sabato 22/03 ore 12 (PalaBetti)

Aquilotti Big Blu: Borgo-Abc domenica 23/03 ore 15:30 (Borgo San Lorenzo)

Aquilotti Small: Abc-Folgore sabato 22/03 ore 10 (PalaBetti)

Scoiattoli Big: Abc-Use domenica 23/03 ore 15 PalaBetti

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino