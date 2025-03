Andrea Nerini eletto nuovo segretario generale della Fp-Cisl Toscana: focus su sanità e lavoro pubblico

Andrea Nerini è il nuovo segretario generale della Fp-Cisl Toscana, la categoria del lavoro pubblico, che con oltre 15mila iscritti rappresenta una delle federazioni più numerose della Cisl Toscana. Con lui a comporre la Segreteria regionale della Funzione Pubblica saranno Stefano Leporale e Simona Piccini. L'elezione è arrivata al termine del Congresso regionale svoltosi a Firenze.

Fiorentino, 52 anni, Andrea Nerini è stato finora coordinatore regionale per la sanità privata e il terzo settore. Stefano Leporale, arriva dalla polizia locale, mentre Simona Piccini arriva dagli Enti regionali.

“Abbiamo un grande lavoro davanti – dice Nerini – ma siamo pronti a impegnarci a fondo per ricostruire le basi per la sostenibilità del lavoro pubblico in questa regione. Un grande campo d’azione che rientra tra le priorità è certamente quello della sanità pubblica. C’è da continuare la battaglia per abbattere le liste d’attesa e poter offrire un miglior servizio ai cittadini. Anche per questo è fondamentale proseguire nel percorso di reinternalizzazione dei servizi con le assunzioni necessarie per farlo. Reinternalizzare significa spendere meno e offrire servizi migliori e risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Vogliamo dare concretezza al Patto per il welfare regionale che abbiamo firmato per il terzo settore. E poi c’è la grande criticità della sanità privata, ai cui lavoratori da troppi anni manca il rinnovo contrattuale. Impegni e obiettivi – conclude Nerini – che la segreteria è pronta ad affrontare, con la campagna elettorale RSU per ottenere risultati migliori della scorsa tornata elettorale che perseguiremo con i punti fermi della Cisl: contrattazione, partecipazione e responsabilità”.

Fonte: Fp-Cisl Toscana - Ufficio Stampa