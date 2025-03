Casucci lascia la Lega e si dimette da vicepresidente del Consiglio regionale

Il consigliere regionale Marco Casucci annuncia di aver lasciato la Lega, dimettendosi dalla vicepresidenza del Consiglio della Toscana e comunicando la volontà di aderire al gruppo Misto. "Ho aderito alla Lega quando in Toscana avevamo l'1%, ne ho sempre condiviso le battaglie" fino "ad arrivare ad essere indicato come vicepresidente del Consiglio regionale, e di questo posso solo dire grazie al partito. Con rammarico - ha detto Casucci - dopo 15 anni di convinta militanza, ho deciso di non rinnovare la tessera della Lega perché questo non è più il partito al quale mi ero iscritto". Il consigliere ha aggiunto, "non è un mistero per nessuno che da tempo non condividessi la deriva a destra del partito e il sempre maggior spazio dato a soggetti che nulla hanno a che vedere con la nostra storia e, dall'altro, il progressivo abbandono del ruolo del sindacato di territorio che la Lega ha sempre svolto, e che mi aveva convinto ad aderire nel lontano 2010. Ho più volte fatto presente la situazione anche nel corso degli ultimi direttivi regionali - conclude - segnalando come la stessa difficoltà fosse condivisa da tanti iscritti ed elettori senza mai poter intravedere la possibilità di un positivo cambiamento".

Luca Baroncini, segretario regionale della Lega in Toscana ed Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale hanno commentato: "Prendiamo atto della scelta del consigliere Casucci che però non condividiamo. Al netto delle scelte dei singoli, come questa di Casucci, o come altri che invece per contro stanno entrando in Lega, il nostro partito va avanti in un ritrovato momento di crescita nei consensi che testimonia l'importante lavoro del segretario federale e vicepremier Matteo Salvini, e gli evidenti risultati al governo del Paese, in diverse regioni ed innumerevoli comuni".