Certaldo, smarrisce il portafoglio con una cospicua somma di denaro: ritrovato dalla guardia giurata

Perde il portafoglio con una cospicua somma di denaro, ma una guardia del Corpo dei Vigili Giurati lo ritrova e glielo riconsegna.

È accaduto a Certaldo, intorno alle 00:30 del 18 marzo, quando una guardia giurata in servizio ha rinvenuto il borsello di una donna appena uscita dal suo negozio in via Amendola. Ignara di averlo perso, la donna non si è accorta che il portafoglio era caduto mentre usciva.

La guardia giurata, notato il borsello, ha prontamente avvisato la centrale operativa, che ha provveduto a rintracciare la proprietaria e a restituirle il portafoglio di persona.

"Vorrei ringraziare la guardia giurata – ha dichiarato la donna – perché mi ha subito cercata e mi ha restituito il portafoglio con tutti i soldi. Non è una cosa da poco, visto il periodo che stiamo vivendo".

