Certificazione di parità di genere per la Cooperativa Colori

La Cooperativa Colori ha ottenuto la Certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022. Questo riconoscimento è una grande soddisfazione per tutta la cooperativa, un altro tassello che si aggiunge all'impegno costante nella promozione dei diritti e della parità di genere, un valore che guida le azioni della Colori da oltre 30 anni.

La certificazione ottenuta è riservata alle organizzazioni che dimostrano di promuovere l’inclusione sul posto di lavoro, proprio attraverso pratiche e politiche che favoriscono la parità di genere. Il “sistema di certificazione della parità di genere” ha l’obiettivo di favorire anche l’adozione di politiche per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di ottimizzazione dell’attività lavorativa.

Il percorso verso la certificazione è stato lungo e impegnativo, ma ha rappresentato un'opportunità unica per rafforzare ulteriormente la cultura inclusiva di Colori e per valorizzare il contributo di tutte le persone che fanno parte della nostra comunità.

Il percorso verso la certificazione è stata l'occasione per consolidare buone pratiche già diffuse nella struttura e per introdurne altre che migliorano ulteriormente le possibilità del personale di sentirsi in un ambiente lavorativo inclusivo e attento ai diritti delle persone.

In particolare le azioni che la cooperativa ha promosso, già operative nell’organizzazione, riguardano tutte le aree di intervento della certificazione. Sono state documentate le pratiche relative al personale come le modalità di assunzione, la gestione della carriera con parità di avanzamento nelle posizioni, sull’equità salariale, ma anche quelle relative alla genitorialità e cura all’interno del nucleo familiare, oltre alla conciliazione dei tempi vita – lavoro. Sono inoltre state introdotte attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale e digitale, oltre alla comunicazione interna e esterna.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato – dichiara il presidente della Cooperativa Colori, Stefano Mezzetti - La certificazione ottenuta sottolinea le buone pratiche in ambito di parità di genere e attenzione al personale e all’organizzazione che la cooperativa Colori ha. E' stata inoltre occasione per ampliare la riflessione e per compiere ulteriori scelte per migliorare ancora di più il nostro contesto lavorativo. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a migliorare e promuovere la parità di genere all'interno della nostra cooperativa e nella comunità in cui operiamo. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questo successo e ci impegniamo a proseguire su questa strada con determinazione e passione".

Fonte: Ufficio stampa

