Dalla Regione 26,4 milioni di euro per parcheggi in 23 Comuni

La Regione finanzia la realizzazione di parcheggi stanziando 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati vincitori dell’apposito bando.

Si tratta di 7 Comuni della provincia di Lucca (Careggine, Bagni di Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Camaiore, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Lucca) 4 in provincia di Pisa (Terricciola, San Giuliano Terme, Casciana Terme Lari e Pisa), 3 in provincia di Firenze (Pontassieve, Barberino Tavarnelle e Firenze), 3 in provincia di Siena (Trequanda, Sovicille e Castelnuovo Berardenga), 2 in provincia di Arezzo (Cortona e Lucignano), 2 in provincia di Livorno (Castagneto Carducci e Livorno), e 1 a Massa e a Pistoia.

"Sono risorse – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale alla mobilità, Stefano Baccelli - che si sommano ai circa 18 milioni di euro che abbiamo stanziato nel 2024 con i quali abbiamo permesso la realizzazione di parcheggi in altri 21 Comuni toscani. Si tratta di investimenti che favoriscono la realizzazione di opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana".

Ai comuni della provincia di Lucca vanno contributi per un totale di 7.702.000 euro, a quelli della provincia di Firenze spettano 4.956.000 euro, a quelli in provincia di Pisa sono destinati 4.830.000 euro, a quelli della provincia di Siena 2.953.486 euro, al comune di Pistoia va un finanziamento di 2.500.000 euro, a quelli della provincia di Arezzo sono concessi 1.125.000 euro, a quelli della provincia di Livorno ne vanno 860.000 e al Comune di Massa sono attribuiti 700.000 euro.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate