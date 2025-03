Dopo il maltempo, sono 212 le persone isolate nel Fiorentino

Dopo l'ondata di maltempo, in provincia di Firenze sono 212 le persone ancora isolate, si trovano quasi tutte in Mugello. Lo conferma la prefettura in base agli aggiornamenti della riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs).

Si tratta nel dettaglio di una persona isolata a Borgo San Lorenzo in località Mulinuccio; 30 a Barberino di Mugello di cui tre al Monastero del silenzio e 27 in località Bovecchio; 65 a Dicomano (12 nuclei familiari) in località Le Vigne; otto a Firenzuola in località Pianaccio e Tarabba; ancora 60 gli isolati a Marradi; tre a Palazzuolo sul Senio, i titolari di un agriturismo in località Monti e una persona in località Loggiole; 13 a Pontassieve in località Madonna del Sasso e 32 a Vicchio di cui quattro a Gattaia e 28 in località Poggiolino per le quali, nel pomeriggio odierno, è tuttavia prevista l'istituzione di una viabilità alternativa temporanea.