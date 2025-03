Doppio incidente in Fi-Pi-Li in direzione Pisa, code fino a 5km

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Santa Croce sull'Arno e San Miniato, in direzione Pisa. Il sinistro, che ha riguardato un furgone e un'auto, è avvenuto intorno alle 8.20. Una donna sarebbe rimasta ferita. Sul posto la polizia stradale e i soccorsi.

A causa dell'incidente si è formata una coda che alle ore 9 ha raggiunto i 2 km.

Giornata difficile per i pendolari delal Fi-Pi-Li che si muovo in direzione mare: una mezz'ora prima, infatti, un altro incidente è avvenuto tra lo Svincolo Cascina e lo Svincolo Navacchio-Visignano, in direzione Pisa. Si tratterebbe in questo caso di un tamponamento tra più veicoli. Si sono formati in questo caso oltre 5km di coda