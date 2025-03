Un viaggio tra le stelle: il planetario digitale arriva all'Istituto Comprensivo di Vinci

La magia di un cielo stellato è giunta all'Istituto Comprensivo di Vinci grazie all'Osservatorio Astronomico San Giuseppe di San Donato a Livizzano (Montespertoli). Grazie all'impegno di Claudio Allegri, direttore dell'Associazione OASG, l'istituto ha accolto il Planetario Digitale VP3 HR Full HD, segnando un importante passo nell'educazione scientifica e nell'avvicinamento degli studenti all'astronomia.

Il planetario offre esperienze immersive, permettendo agli studenti di esplorare lo spazio con dettagli straordinari, osservando pianeti, galassie e fenomeni cosmici. Questo strumento didattico innovativo arricchisce le lezioni di scienze, stimolando la curiosità e la voglia di conoscenza dei giovani.

L'inaugurazione del planetario è stata accolta con entusiasmo da studenti e docenti, confermando l'istituto all'avanguardia nell'uso delle tecnologie educative e

offrendo un'esperienza di apprendimento coinvolgente e moderna.

La cupola gonfiabile del planetario, alta 5 metri e realizzata con materiale ignifugo trattato con vaporizzazione di alluminio, offre un ambiente perfettamente oscurato, utilizzabile anche all'aperto in pieno giorno. La struttura ha una capienza di 25-30 posti ed è dotata di un'entrata in piedi, rendendola accessibile e funzionale.

Gli alunni, immersi nel buio della cupola illuminata da mille luci, hanno ascoltato spiegazioni e storie sulla volta celeste, vivendo emozioni uniche. Questa esperienza diretta arricchisce il loro bagaglio culturale, stimolando il rispetto per la natura e la curiosità verso l'universo, magari ispirandoli a diventare futuri astronomi o astronauti. "Quando miro in ciel arder le stelle; dico fra me pensando: a che tante facelle?... ed io chi sono?" (Giacomo Leopardi)

Fonte: Istituto Comprensivo Statale di Vinci

Notizie correlate