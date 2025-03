Gattina smarrita, salvata sull'A11 dalla Polizia Stradale di Montecatini

Un'emergenza 'a quattro zampe' quella di stamani sull'A11, quando una gattina smarrita e visivamente spaventata ha deciso di fare un giro sulla carreggiata dell'autostrada. Un gruppo di automobilisti, dopo aver notato l'animale, ha prontamente avvisato la Polizia Stradale.

In pochi minuti, una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme è arrivata sul posto, dove gli agenti, dopo aver rallentato il traffico, si sono avvicinati all'animale, rannicchiato tra la corsia di sorpasso e la barriera che separa le corsie.

Una volta messo in sicurezza l'animale e accertato che stesse bene, gli agenti hanno ripristinato la normale circolazione stradale. Prima di affidare la gattina all'ASL Veterinaria Toscana per le cure necessarie, non hanno potuto fare a meno di darle qualche coccola, ricambiata con affettuosi miagolii e fusa.

Un gesto che conferma l'importanza di essere "sempre presenti", non solo per tutelare la sicurezza delle persone, ma anche per salvaguardare le vite degli animali, evitando che anche un "gatto in tangenziale" finisca male.

Notizie correlate