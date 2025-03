'Giornata mondiale del riciclaggio', scendono in campo le scuole empolesi in visita allo stabilimento Vetro Revet

Ridurre, riciclare, riutilizzare, mettere al centro la salvaguardia del pianeta sono le parole che potremmo definire ‘chiave’ della ‘Giornata mondiale del riciclaggio’ che si tiene ogni anno il 18 marzo, appuntamento promosso dal 2018 dalla Global Recycling Foundation. Molte sono le iniziative che vengono organizzate in questo giorno e a Empoli vedrà l’impegno e la numerosa partecipazione delle scuole che andranno in visita allo stabilimento Vetro Revet al Terrafino.

IL PROGRAMMA – Entrando nel dettaglio della ‘Giornata’, è stata realizzata in stretta collaborazione con Alia Servizi Ambientali e rientra nell’ambito del cartellone di iniziative ambientali denominato “Due stagioni per l’ambiente”. A Empoli le giornate dedicate sono il 19 marzo, visita all'impianto Vetro Revet, in orario 9.30-13 con gruppo misto della scuola secondaria di primo grado Busoni di Empoli provenienti da classi diverse, impegnati in progetti sulla tutela dell'ambiente e il 20 marzo, visita sempre all'impianto Vetro Revet ma con la parteci due classi della scuola secondaria di primo grado Vanghetti di Empoli.

IMPIANTO VETRO REVET - Vetro Revet srl è impegnata nella gestione del rottame di vetro nello stabilimento di Empoli. Il nuovo impianto, realizzato in località Castelluccio, adiacente alla vetreria della Zignago Vetro SpA, permetterà di recuperare gli scarti vetrosi direttamente in sito con conseguente trasformazione in rottame di vetro pronto al forno e in sabbia di vetro, e di separare per colore il vetro recuperato valorizzando ulteriormente il processo di riciclo. Dal 2025, quindi, sarà possibile estrarre il vetro bianco, che sarà valorizzato in vetreria per la produzione di imballaggi per alimenti e contenitori per la cosmesi e la profumeria.

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – Il cartellone delle iniziative ambientali è promosso da: Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello. M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa