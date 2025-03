Inaugurato a Montale il nuovo Punto Alia

A partire da domani, mercoledì 19 marzo, sarà attivo a Montale il nuovo Punto Alia, situato negli uffici comunali di via Giovanni Boccaccio, presso ex sala consiliare nei locali adiacenti alla Badia. L’inaugurazione, avvenuta oggi, ha visto la partecipazione del presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, e del sindaco di Montale, Ferdinando Betti.

Si tratta di uno sportello integrato, in cui i cittadini potranno svolgere le principali operazioni legate al servizio di igiene urbana: gestire le pratiche relative alla tariffa corrispettiva (attivazioni, subentri, cessazioni), effettuare segnalazioni, richiedere informazioni, attivare servizi come il ritiro degli ingombranti e ritirare il kit per la raccolta differenziata, un’attività solitamente svolta presso gli Ecocentri Alia. Contestualmente, l’Infopoint situato all’interno dell’Ecocentro di via Tobagi 16/A verrà chiuso. Si tratta dell’undicesimo sportello integrato attivato da Alia sul territorio, progettato per garantire un servizio più efficiente. Il Punto Alia di Montale sarà aperto ogni mercoledì dalle 08.30 alle 13, offrendo ai cittadini un unico riferimento per tutte le loro esigenze legate al servizio.

‘L’Amministrazione di Montale è lieta di accogliere e raccogliere in questo spazio servizi che rispondono ad esigenze quotidiane della popolazione’ dichiara il sindaco di Montale, Ferdinando Betti. ‘La presenza di uno sportello settimanale sul territorio rappresenta una dimostrazione di come, col supporto e la collaborazione dei gestori, i servizi possano aumentare e avvicinarsi ai cittadini’.

'L’inaugurazione di stamani rappresenta un passo significativo nel nostro impegno costante verso i cittadini e l’ambiente’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia. ‘Con l’apertura dell’undicesimo sportello integrato vogliamo avvicinarci sempre di più alla comunità, fornendo servizi efficienti e accessibili, e permettendo ai cittadini di avere un’unica sede cui rivolgersi per tutto quello che riguarda il servizio di igiene urbana. Siamo lieti di potere offrire, anche a Montale, un'opzione in più per il ritiro delle dotazioni, facilitando la vita quotidiana dei nostri utenti e migliorando il servizio complessivo’.

Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al costante confronto con il Comune, anche a Montale, inoltre, i cittadini possono ritirare i sacchi per la raccolta differenziata non solo presso il nuovo Punto Alia, ma anche presso le tabaccherie aderenti al progetto. A Montale il servizio è disponibile presso la tabaccheria Bonacchi Mila, in via Martiri della Libertà 73, mentre gli utenti possono rivolgersi anche alle oltre 40 tabaccherie convenzionate presenti nella provincia. Nelle tabaccherie, che hanno orari di apertura prolungati, è possibile ritirare il materiale necessario per la raccolta differenziata: i sacchi azzurri per gli imballaggi e i sacchi sanitari per pannolini e pannoloni (qualora l’utente abbia già attivato il servizio). Per usufruire del ritiro in tabaccheria, i cittadini devono semplicemente recarsi in una delle strutture aderenti con un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o sulla seconda pagina della bolletta cartacea. L’elenco completo delle strutture convenzionate, presenti sul territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi, è disponibile sul sito di Alia Multiutility, www.aliaserviziambientali.it

Con l'apertura del nuovo Punto Alia, la rete degli sportelli integrati presenti sul territorio si arricchisce ulteriormente, contribuendo a un servizio sempre più vicino ai cittadini. Gli altri sportelli integrati attualmente attivi sono situati nei comuni di Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Empoli, Firenze, Fucecchio, Lastra a Signa, Montemurlo, Pieve a Nievole, Prato e Scandicci.

Per ulteriori dettagli, Alia invita i cittadini a utilizzare l’app Aliapp, consultare il sito www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il call center dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri: 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

