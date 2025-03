Incendio discoteca Macedonia, 4 feriti saranno trasferiti in Italia e in Toscana

Quattro feriti nell’incendio della discoteca a Kocani, in Macedonia, saranno trasferiti in Italia per cure specialistiche, alcuni anche in Toscana.

A seguito della richiesta di supporto da parte delle autorità macedoni, il Governo italiano ha disposto l’invio di un C130 dell’Aeronautica Militare, partito da Pisa con un team della CROSS (Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario).

L’aereo atterrerà in serata in Italia, dove i pazienti saranno ricoverati in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Il trasferimento è stato coordinato dalla Protezione Civile, con la collaborazione del Ministero degli Esteri, dell’Ambasciata italiana a Skopje e del Comando operativo interforze.