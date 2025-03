Va fuori strada con l'auto: portata in codice rosso in ospedale

Un incidente è avvenuto nella serata di lunedì 17 marzo a San Miniato e una donna di 76 anni è stata portata in codice rosso in ospedale a Empoli.

Per motivi ancora da chiarire una persona a bordo di un'auto ha perso il controllo della vettura ed è uscita fuori strada. I fatti sono avvenuti in via Bassa.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Presenti anche i carabinieri per i rilievi. Sono accorsi anche i sanitari della Misericordia di San Miniato che hanno portato la 76enne in ospedale.

