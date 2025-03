Infrasettimanale coi fiocchi per l'Use Computer Gross: sfida al Pala Sammontana

Sarà tanto difficile quanto bella la sfida che mercoledì sera alle 21 aspetta l’Use Computer Gross al Pala Sammontana (arbitri Cavasin di Rosignano Marittimo e Deliallisi di Livorno). L’avversaria è conosciuta per averla incontrata anche nei passati campionati, ma stavolta Oleggio ha una caratteristica che la rende a dir poco interessante da affrontare.

È infatti l’Under 19 Eccellenza dell’Olimpia Milano che, con qualche innesto, ha deciso di fare sperimentare ai propri prospetti l’impatto con un campionato senior. A quanto visto finora nella prima fase l’esperimento è a dir poco superato ed ora questo gruppo allenato da Michele Catalani si misura con la play-in gold nella quale sta facendo altrettanto bene.

“Affrontiamo una delle squadre più interessanti della seconda fase – esordisce coach Luca Valentino - Oleggio schiera un roster quasi interamente under 19 con ragazzi di interesse nazionale grazie alla collaborazione con l’Olimpia Milano. Alcuni di loro hanno anche prospettive di college oltre oceano. La squadra di Catalani ha infatti nel quintetto giocatori forti come Lonati, Garavaglia, Suigo e Casella (31 punti nell'ultima partita con 6/11 da 3) insieme a tutti gli altri ragazzi interessanti e una nostra vecchia conoscenza derivante dai precedenti campionati di serie B, ovvero Pilotti. È un mix di giocatori perfettamente equilibrato che ci impone un livello di fisicità molto alto e grande attenzione difensiva viste la grandi capacità realizzative che hanno tutti”.

“Per noi sarà così una partita molto difficile – prosegue - in attacco dovremo avere pazienza, non farci sorprendere dalla loro aggressività ed indirizzare la partita nei nostri binari”.

Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube use basket tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate