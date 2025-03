Lavori pubblici, a Fucecchio prosegue l'intervento di riqualificazione di piazza Padre Ceci

I lavori, dal costo complessivo di 209 mila euro, prevedono il rifacimento del marciapiede lungo il perimetro della piazza e la messa in sicurezza del passaggio lungo la chiesa della Vergine, in cui sarà realizzato ex novo un marciapiede. Saranno inoltre installate tre fioriere in corten e due panchine in legno, e sarà rinnovata l'illuminazione. A completamento della piazza, sarà installata un'opera d'arte dedicata a Padre Ceci, realizzata dall'artista Andrea Meini: si tratta di un trittico di 5x1,6 metri che sarà posizionato sul lato d'ingresso della piazza.