Maltempo, gli aggiornamenti su comuni e viabilità nella Città Metropolitana

Di seguito si riportano gli aggiornamenti del Centro Coordinamento Soccorsi della Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze, in seguito al maltempo.

I Comuni in cui permangono criticità per la popolazione:

BORGO SAN LORENZO

Permane l'isolamento di una persona in località Mulinuccio.

BARBERINO MUGELLO

Permangono 30 persone isolate, di cui 3 presso il Monastero del silenzio e 27 in Loc. Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità ed è stato liberato il passaggio per i mezzi di soccorso ove necessario.

DICOMANO

Si registrano 65 persone (12 nuclei familiari) isolate in località Le Vigne.

FIRENZUOLA

Permangono 8 persone isolate per le quali non sono presenti criticità in loc. Pianaccio e Tarabba, a causa della frana sulla SP32.

MARRADI

Permane l'isolamento di 60 persone, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità.

PALAZZUOLO SUL SENIO

Risultano 2 persone isolate presso l'agriturismo in località Monti che non presentano criticità - le stesse sono i proprietari della struttura e non ospiti - nonché di 1 persona in località Loggiole.

PONTASSIEVE

Risultano 13 persone isolate in località Madonna del Sasso con possibilità, allo stato attuale, di transitare solo sul sentiero pedonale.

VICCHIO

Permane l'isolamento di 32 persone, 4 in località Gattaia e 28 in località Poggiolino per le quali, nel pomeriggio odierno, è tuttavia prevista l'istituzione di una viabilità alternativa temporanea.

VIABILITA'

Con riguardo alla viabilità, la stessa è regolare su autostrade e strade di grande comunicazione. Con riferimento alle strade provinciali, la Città Metropolitana ha comunicato di aver adottato l'ordinanza n. 712 adottata in data odierna e ricognitiva di tutte le chiusure, rinvenibile sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana. Permane, poi, la chiusura delle strade statali SS65 eSS67, seppur con una riduzione dei tratti interrotti.

TRAFFICO FERROVIARIO

Con riferimento al traffico ferroviario, R.F.I. ha comunicato che il tratto Marradi - Faenza sarà garantito a mezzo di bus sostitutivi e che nella giornata di domani è prevista la riapertura della tratta Pontassieve - Borgo San Lorenzo.