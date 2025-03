Ancora sospesi i treni in Val di Sieve e in Mugello

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Direzione Viabilità della Metrocittà comunicano che permangono le chiusure sulla Ss 65 Bolognese tra km 15 e km 17 (Vaglia), sulla Sp 32 della Faggiola al km 3 (Firenzuola), sulla Sr 302 dopo la località Casaglia al km 52+300, sulla Sp 503 Passo del Giogo in località Omo Morto (Scarperia San Piero), sulla Sp 13 al km 12 (Vinci), sulla Sp 130 di Monte Morello al km 11, sulla Sp 117 Firenzuola.

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina da San Piero a Sieve a Faenza, e sulla linea Firenze - Borgo San Lorenzo via Pontassieve tra Rufina e Borgo. Tutti i cittadini sono invitati alla massima prudenza e a non oltrepassare le chiusure posizionate sulla viabilità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa