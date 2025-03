Minaccia con un coltello studenti stranieri in centro a Firenze, denunciato 17enne

A Firenze, in Piazza della Signoria, la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne italiano per minaccia aggravata e porto illegale di armi. Il giovane, probabilmente alterato dall’alcol, ha minacciato con un coltello un gruppo di studenti spagnoli in visita agli Uffizi.

Individuato dagli agenti già presenti in zona e bloccato dalle Volanti di via Zara, è stato trovato in possesso di un secondo coltello a scatto da 15 cm, nascosto nei pantaloni.

Dopo gli accertamenti, è stato denunciato e riaffidato al padre. La sua responsabilità sarà valutata nel processo, essendo ancora presunto innocente.

