Moda, siglato in Regione il primo accordo per ricollocazione di lavoratori coinvolti da crisi

È stato siglato con le organizzazioni sindacali dell’azienda Pelletteria Claudio (Filctem Cgil e Femca Cisl e Camera del Lavoro di Borgo San Lorenzo) il primo accordo per l’attivazione di percorsi di ricollocazione collettiva a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in attuazione del Programma GOL (garanzia e occupabilità) e Nuovo Patto per il lavoro della Regione Toscana.

"Si tratta di un fatto che significativamente avviene per un’azienda del comparto moda - afferma Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali che ha firmato l’accordo, con l’assistenza di Arti - Ufficio Firenze Prato - L’accordo di progetto è uno strumento forte che la Regione Toscana ha messo in campo per reagire alla crisi delle aziende che fanno parte della filiera della moda, ma non è escluso che possa essere utilizzato anche per altre crisi aziendali che purtroppo interessano il nostro territorio regionale".

L’atto tutela i lavoratori della Pelletteria di Dicomano interessata da una profonda crisi che ha portato i rappresentanti dell’azienda a dichiarare la messa in liquidazione. Attualmente in cassa integrazione per cessazione attività, l’accordo mira a rafforzare le azioni di politiche attive, in particolare attraverso percorsi formativi brevi e voucher individuali, e l’accompagnamento al lavoro attraverso coaching e outplacement con supporto motivazionale alla ricollocazione e ricerca di opportunità nel territorio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

