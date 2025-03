Monni a Fucecchio: il punto sulle criticità del maltempo

Nel pomeriggio di lunedì 17 marzo l’assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni, accompagnata dallo staff della Protezione Civile regionale, si è recata in visita a Fucecchio, dove è stata accolta dalla sindaca Emma Donnini e dal vice sindaco Fabio Gargani per fare il punto della situazione a seguito dell’alluvione. Dopo aver discusso le varie tematiche in Comune, l’assessora è stata compagnata a visionare alcune delle situazioni più critiche su cui gli operai e i tecnici comunali sono attualmente impegnati in interventi di monitoraggio e messa in sicurezza.

“In questi giorni stiamo effettuando sopralluoghi nei territori colpiti per verificare da vicino le criticità e per esprimere il nostro ringraziamento ai sindaci, che in momenti come questi sono sempre in prima linea a supporto delle proprie comunità – commenta l’assessora Monni -. In attesa della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, la Regione e i Geni Civili stanno portando avanti senza sosta le attività di supporto alla popolazione e di ripristino dei luoghi. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento al nostro straordinario patrimonio di volontari della Protezione Civile, che con dedizione e generosità non fanno mai mancare il loro aiuto nei momenti di maggiore difficoltà.”

“Ringrazio l’assessora per essere venuta a Fucecchio dimostrando ancora una volta la vicinanza della Regione ai Comuni colpiti da questa emergenza – prosegue la sindaca Emma Donnini -. Come ho avuto modo di spiegarle, stiamo mettendo in campo ogni energia per rispondere alle criticità e mettere in sicurezza le zone più a rischio, e questa sarà la priorità della nostra amministrazione. Continueremo a lavorare senza sosta per proteggere il nostro territorio perché i cittadini sono stanchi e noi vogliamo dare risposte concrete. Siamo tutti in attesa che il Governo riconosca lo stato di emergenza nazionale come richiesto dal presidente Eugenio Giani – conclude la sindaca - ma nel frattempo proseguiremo il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini, attraverso le ordinanze di somma urgenza e tutto quanto è necessario, tenendo costantemente informati la Regione, il Genio Civile e il Consorzio di bonifica”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa