Montespertoli, lavori di riqualificazione del Centro Storico al via da giugno

Il Comune di Montespertoli ha approvato il Piano di concessione di suolo pubblico stagionale per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 3 novembre 2025, con l’obiettivo di sostenere le attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la stagione turistica, facilitando l’occupazione di spazi pubblici e garantendo aree adeguate per il ristoro all’aperto.

“Le occupazioni stagionali sono da anni un elemento che aiuta le attività di somministrazione ad ampliare il proprio spazio a favore dei clienti e dello stare all’aperto. Quest’anno con l’inizio del cantiere di riqualificazione del Centro Storico alcune aree non saranno disponibili e abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative in modo da sostenere tutte le attività. Il Centro Storico di Montespertoli cambierà volto e avrà una sua forte identità sia per residenti che per turisti, la fase del cantiere sarà la più dura da affrontare ma metteremo in campo tutte le misure possibili.” dichiara l’Assessore al Commercio Paolo Vignozzi.

Il nuovo piano si inserisce nel quadro dell’articolo 10 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione e introduce una serie di semplificazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni. La concessione potrà avere una durata massima di otto mesi e potrà riguardare sia nuove occupazioni temporanee che ampliamenti di concessioni già esistenti.

Per agevolare gli esercenti, il Comune ha previsto una procedura rapida per la presentazione delle domande, con un tempo massimo di sette giorni per la conclusione del procedimento, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti stabiliti dal disciplinare comunale.

In parallelo, l’amministrazione comunale ha introdotto alcune modifiche straordinarie per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione del centro storico. A causa dell’intervento di miglioramento dell’arredo urbano e della viabilità, alcune aree tradizionalmente concesse per l’occupazione stagionale non saranno disponibili.

Gli esercenti interessati potranno presentare la richiesta di concessione del suolo pubblico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

Tutti i dettagli e il modello di domanda sono disponibili sul sito ufficiale del Comune https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Occupazione-di-suolo-pubblico-stagionale. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno organizzati incontri informativi con i commercianti per illustrare nel dettaglio il piano e le misure straordinarie adottate per il periodo dei lavori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive o l’Ufficio Tributi del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

