A Pisa congresso di specialisti sulla programmazione della gravidanza

Un congresso multidisciplinare e multiprofessionale di specialisti sull’importanza della programmazione della gravidanza nelle donne con alterazioni metaboliche si è tenuto nei giorni scorsi a Pisa, con oltre 100 professionisti tra diabetologi, ginecologi, pediatri e neonatologi, infermieri, ostetriche, dietiste provenienti dai vari centri diabetologici e dalle strutture ospedaliere e territoriali di Ostetricia e Ginecologia della Toscana e da altre regioni. L’evento è stato organizzato dalle diabetologhe Alessandra Bertolotto, responsabile dell’Ambulatorio della gravidanza complicata da diabete e Cristina Bianchi, componente del Gruppo di studio interassociativo SID-AMD “Diabete e Gravidanza” (entrambe dell’Unità operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia dell’Aoup) e dalla ginecologa Lorella Battini (Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia 2 dell’Aoup), membro dell’Organization Gestosis. Oggi il diabete e l’obesità, due fra le alterazioni metaboliche più comuni, ormai riguardano sempre più donne in gravidanza. Si calcola infatti che ogni anno lo 0.4% di tutte le gravidanze (in Italia circa 2000 l’anno) avvenga in donne con diabete pre-gravidico (nel 60% dei casi, diabete di tipo 2). In Italia, circa il 35% della popolazione femminile adulta è in eccesso ponderale: il 25% in sovrappeso e il 10% con obesità...

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa