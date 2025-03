Piscina di Empoli chiusa per alluvione, Aquatempra: "Impegno per riaprire è massimo"

A seguito della forte ondata alluvionale che ha colpito il nostro territorio, la piscina comunale di Empoli ha subìto danni rilevanti ai locali tecnici e alle attrezzature, che ne hanno compromesso il regolare funzionamento. Per questo motivo l’impianto è attualmente chiuso al pubblico.

Nella giornata di venerdì 14 marzo l’acqua, probabilmente proveniente dalla rete fognaria, ha invaso i locali tecnici, sommergendo completamente le pompe di ricircolo delle tre vasche, i filtri della vasca multifunzionale e le macchine dosatrici dei prodotti per il trattamento dell’acqua delle vasche, oltre ad altre attrezzature.

Il personale di Aquatempra è intervenuto tempestivamente per cercare di pompare l’acqua all’esterno e, nella giornata di domenica 16, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Ad oggi i locali tecnici sono stati completamente liberati dall’acqua e dal fango e sono già iniziati gli interventi di ripristino del funzionamento; tuttavia, resta ancora da valutare l’effettiva entità dei danni.

In questo momento il nostro personale è impegnato nello smontaggio delle pompe utilizzate per ricircolo delle vasche, che dovranno essere ripulite dal fango prima di poter valutare l’effettiva entità dei danni riportati. A breve sarà effettuata anche la verifica dei filtri della vasca multifunzionale e delle macchine dosatrici, per valutare i danni subiti. Contemporaneamente stiamo cercando di reperire delle pompe supplementari per riavviare il ricircolo dell’acqua delle vasche e recuperare i normali livelli di filtrazione e temperatura.

«L’impianto di Empoli ha subìto danni seri dagli eventi atmosferici dei giorni scorsi, ma stiamo facendo ogni sforzo per tornare ad una situazione di normalità nel più breve tempo possibile – ha dichiarato il Presidente di Aquatempra Alessandro Manetti – Il nostro impegno per riaprire la piscina è massimo. Voglio ringraziare personalmente l’Assessore Laura Mannucci per l’interesse che ha mostrato e per la fattiva collaborazione fra il Comune di Empoli e la nostra società. Ringrazio anche tutte le persone che stanno lavorando per riparare i danni subiti e tutti i nostri utenti per la comprensione e il supporto morale dimostrato in questi giorni. È proprio in questi momenti che si comprende appieno l’importanza dell'impianto natatorio comunale per la collettività. Sarà nostra premura tenervi costantemente aggiornati sullo sviluppo della situazione tramite comunicazioni tempestive sui canali ufficiali di Aquatempra».

Fonte: Aquatempra - Ufficio stampa

