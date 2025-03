Poesia, a Fucecchio il reading itinerante 'Viaggio poesia tramonto'

A Fucecchio si terrà un reading di poesie itinerante. Sabato 22 marzo dalle 17 Giancarlo Boldrini presenterà "Viaggio poesia tramonto".

Boldrini, fucecchiese e autodefinitosi 'poeta mite', è da anni attivo nel campo della poesia. Sarà lui a fare da anfitrione in questo reading che avrà luogo al Palazzo della Volta, in via di San Giorgio al civico 2.

Il reading sarà a cura di Stefano Torre. L'ingresso è libero per chiunque volesse partecipare.

